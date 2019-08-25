«Ростов» – «Рубин». Гости открыли счет «Ростов» – «Рубин» – 0:1.

Загрузка...

В матче седьмого тура РПЛ «Ростов» – «Рубин» открыт счет.

На 15-й минуте встречи отличился Евгений Марков.

Для форварда это второй мяч подряд.