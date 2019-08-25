«Арсенал» – «Оренбург». Туляки забили второй (видео) «Арсенал» – «Оренбург» – 2:1.

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В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Арсенал» – «Оренбург» забит третий мяч.

Его автором на 70-й минуте стал форвард туляков Евгений Луценко.

Хозяева впереди – 2:1.