«Арсенал» – «Оренбург». Туляки забили второй (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 августа 2019 22:58ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» – «Оренбург». Туляки забили второй (видео)

«Арсенал» – «Оренбург» – 2:1.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Арсенал» – «Оренбург» забит третий мяч.

Его автором на 70-й минуте стал форвард туляков Евгений Луценко.

Хозяева впереди – 2:1.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Юрий Ганус: Данные московской лаборатории передаются в международные федерации Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати В понедельник гостем пресс-центра «Советского спорта» стала экс-вторая ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2008 Вера Звонарева. 19.08.2019 20:04 Теннис
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Видео всех голов 7-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 7-го тура чемпионата России. 25.08.2019 23:00 Футбол
Еще по теме:
«Арсенал» дома нанес поражение «Оренбургу» Олег Кононов: У «Спартака» есть кандидат на усиление «Арсенал» – «Оренбург». Туляки забили второй (видео)
Федор Чалов: Мой гол головой - ответ всем шутникам Нападающий ЦСКА прокомментировал победу над «Ахматом» - самую крупную для армейцев в нынешнем сезоне. 25.08.2019 20:23 Футбол Григорьевская Юлия
После Барти – за бортом. Шарапова проиграла во втором круге Цинциннати Эшли Барти Мария Шарапова не сумела пробиться в третий раунд «Премьера» в Огайо. В среду россиянка уступила второй ракетке мира Эшли Барти – 4:6, 1:6. 14.08.2019 22:00 Теннис Мысин Николай
Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью. 19.07.2019 10:30 Фигурное катание Волохов Юрий, Ишмеева Неля
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав
Новости
23:52 Футбол Дубль Гризманна помог «Барселоне» победить «Бетис»
23:50 Футбол «ПСЖ» без Неймара разгромил «Тулузу»
23:20 Футбол «Арсенал» дома нанес поражение «Оренбургу»
23:08 Футбол Олег Кононов: У «Спартака» есть кандидат на усиление
22:58 Футбол «Арсенал» – «Оренбург». Туляки забили второй (видео)
22:46 Футбол «Арсенал» – «Оренбург». Гости сравняли счет (видео)
22:41 Волейбол Россияне победили США в трех сетах на молодежном чемпионате мира
22:23 Волейбол Россиянки обыграли Швейцарию на чемпионате Европы
22:20 Хоккей Артем Чмыхов: Ребята в раздевалке подкалывали меня…
22:11 Футбол Олег Кононов: Впереди очень сложный матч с «Брагой»
21:59 Футбол «Арсенал» – «Оренбург». Ломовицкий открыл счет (видео)
21:54 Футбол Адам Натхо: У Амира пока нет вариантов
21:37 Футбол Евгений Ловчев: «Спартак» играл только на победу и заслуженно победил
21:24 Футбол «Луч» в Калининграде сыграл вничью с «Балтикой»
21:13 Футбол «Арсенал» – «Оренбург». Стартовые составы
21:08 Футбол «Ростов» – «Рубин». Хозяева забили под занавес встречи (видео)
21:05 Футбол «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями»
21:01 Футбол «Ростов» дома обыграл «Рубин»
20:42 Футбол Комличенко забил четыре гола в матче чемпионата Чехии
20:29 «Тоттенхэм» дома уступил «Ньюкаслу»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика