«Арсенал» дома нанес поражение «Оренбургу» У «Оренбурга» пятое поражение в семи турах.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Арсенал» в Туле обыграл «Оренбург» – 2:1.

У победителей отличились Александр Ломовицкий (23-я минута) и Евгений Луценко (70-я). У гостей забил Джордже Деспотович (52). Видео всех голов.

«Арсенал» с 13 очками занимает седьмое место. В следующем туре туляки сыграют дома с ЦСКА.

«Оренбург» с двумя очками замыкает турнирную таблицу. 31 августа им предстоит выезд в Уфу.

РПЛ

Седьмой тур

«Арсенал» (Тула) – «Оренбург» – 2:1 (1:0)

Голы: Ломовицкий, 23 (1:0); Деспотович, 52 (1:1); Луценко, 70 (2:1).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев (Бауэр, 77), Чаушич, Горбатенко, Ломовицкий (Э. Кангва, 90+1), Лесовой, Луценко.

«Оренбург»: Руденко, Шахов, Сиваков, Афонин, Малых (Чуканов, 84), Терехов, Мишкич, Аюпов, Черных (Фамейе, 75), Скофлек (Кулишев, 85), Деспотович.

Предупреждение: Деспотович, 22.