Вагнер Лав помог «Коринтиансу» избежать поражения от «Аваи» Бывший форвард ЦСКА забил третий гол в сезоне.

«Коринтианс» сыграл вничью с «Аваи» (1:1) в 16-м туре чемпионата Бразилии на «Эстадио да Рессакада» во Флорианаполисе.

Единственный мяч у гостей на 77-й минуте забил бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав. Теперь у 35-летнего бразильца три мяча в 12 матчах сезона.

Отметим, что обе команды доигрывали матч вдесятером. Причем в составе «Аваи» был удален бывший защитник киевского «Динамо» Бетао.

«Коринтианс» набрал 28 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая на пять очков от лидирующего «Фламенго». У «Аваи» семь очков и последнее место.

Свои следующие матчи команды проведут с «Флуминенсе»: 30 августа на «Маракану» приедет «Коринтианс», чтобы провести ответный матч ¼ финала Южноамериканского кубка, а 3 сентября – «Аваи» на матч 17-го тура чемпионата.

Чемпионат Бразилии

16-й тур

«Аваи» – «Коринтианс» – 1:1 (0:0)

Голы: Франко, 60 – Вагнер Лав, 77.

Удаления: Бетао, 74 – Мишел Маседо, 58.