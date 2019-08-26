Мбаппе получил травму в матче с «Тулузой» Француз держался за заднюю поверхность бедра.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил травму в матче третьего тура лиги 1 с «Тулузой» (4:0) на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

На 66-й минуте 20-летний француз был вынужден покинуть поле и в сопровождении физиотерапевта сразу отправился в раздевалку. При этом Мбаппе держался за заднюю поверхность бедра.

Отметим, что в первом тайме главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель также из-за травм был вынужден заменить форварда Эдинсона Кавани и защитника Абду Диалло.

Добавим, что все голы «ПСЖ» забил после перерыва: дубль на счету камерунца Эрика Максима Шупо-Мотинга, один гол забил бразилец Маркиньос, а еще один мяч защитник «Тулузы» Матье Гонсалес отправил в свои ворота.

«ПСЖ» набрал шесть очков и занимает третье место в турнирной таблице. В четвертом туре чемпионы Франции сыграют в гостях с «Метцем».