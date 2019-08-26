В понедельник Черчесов объявит состав сборной России на матчи с Шотландией и Казахстаном Россия проведет два матча отборочного турнира Евро-2020.

В понедельник главный тренер сборной России Станислав Черчесов назовет состав национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

В нынешнем отборочном цикле Россия провела четыре игры: с Бельгией (1:3) в Брюсселе, Казахстаном (0:4) в Нурсултане, Сан-Марино (9:0) в Саранске и Кипром (1:0) в Нижнем Новгороде.

После четырех туров команда занимает второе место в группе I, отставая на три очка от Бельгии, которая выиграла четыре матча из четырех.

Теперь сборная России сыграет с Шотландией (6 сентября, Глазго) и Казахстаном (9 сентября, Калининград).

Добавим, что до международной паузы в премьер-лиге пройдет еще один тур. Начало сбора национальной команды запланировано на 1 сентября.