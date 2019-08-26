Источник: Представители «Динамо» договорились о трансфере Симеоне Об этом сообщает «Чемпионат».

Представители московского «Динамо» достигли договоренности с руководством «Фиорентины» по трансферу аргентинского форварда Джованни Симеоне.

Согласно источнику, в эти дни итальянский клуб пытается уговорить игрока на переезд в РПЛ. Ранее сообщалось, что бело-голубые предложили 24-летнему футболисту значительное повышение зарплаты, но он ответил отказом.

В минувшем сезоне чемпионата Италии форвард отыграл 36 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Добавим, что он является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.