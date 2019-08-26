Николай Савичев: Радует, что не пропустили, потому что давно не играли «на ноль» - Советский спорт
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26 августа 2019 13:31ФутболЛипкин Антон

Николай Савичев: Радует, что не пропустили, потому что давно не играли «на ноль»

«Торпедо» победило «Енисей» в десятом туре ФНЛ.

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев оценил игру команды в матче десятого тура ФНЛ с «Енисеем» (2:0) на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

«Хороший, добротный домашний матч, – приводит слова Савичева официальный сайт клуба. – С первых минут и на протяжении всей встречи мы контролировали игру, не дали сопернику возможности отличиться. И это радует, потому что мы давно не играли «на ноль». Будем стараться так же радовать болельщиков и себя, в первую очередь».

Напомним, оба гола у «Торпедо» в первом тайме забил форвард Игорь Лебеденко. Черно-белые набрали 25 очков в десяти матчах и возглавляют турнирную таблицу ФНЛ.

В 11-м туре 31 августа «Торпедо» сыграет в гостях с «Ротором» на «Волгоград Арене».

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