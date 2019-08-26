Николай Савичев: Радует, что не пропустили, потому что давно не играли «на ноль»

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев оценил игру команды в матче десятого тура ФНЛ с «Енисеем» (2:0) на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве.
«Хороший, добротный домашний матч, – приводит слова Савичева официальный сайт клуба. – С первых минут и на протяжении всей встречи мы контролировали игру, не дали сопернику возможности отличиться. И это радует, потому что мы давно не играли «на ноль». Будем стараться так же радовать болельщиков и себя, в первую очередь».
Напомним, оба гола у «Торпедо» в первом тайме забил форвард Игорь Лебеденко. Черно-белые набрали 25 очков в десяти матчах и возглавляют турнирную таблицу ФНЛ.
В 11-м туре 31 августа «Торпедо» сыграет в гостях с «Ротором» на «Волгоград Арене».
Помешает ли Ковалеву «спина» Альвареса? В субботу чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проведет защиту титула против непобежденного британца Энтони Ярда. 23.08.2019 21:46 Бокс Усачев Владислав ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за кокаин. Все, что нужно об этом знать Дисквалификация истечет 12 июня 2023 года. 23.08.2019 15:46 Хоккей Костяев Иван Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай Валерий Рейнгольд: «Спартак» обыграет «Брагу» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 7-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли «Крылья Советов» (2:1) выразил уверенность, что москвичи пройдут в групповой этап Лиги Европы. 26.08.2019 08:58 Футбол «Зенит», подвинься! В нашем чемпионате теперь трио лидеров «Краснодар» и «Локомотив», сыграв вничью, дружно догнали в турнирной таблице РПЛ «Зенит», оступившийся в Уфе.
24.08.2019 21:54 Футбол Мощенко Захар Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег Мария против Серены – уже в первом круге. Итоги жеребьевки US Open Жеребьевка Открытого чемпионата США преподнесла нам несколько сюрпризов. 22.08.2019 21:13 Теннис Мысин Николай Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Магнитка забила состав звездами. Как провели трансферную кампанию клубы Востока Лучше всех на рынке свободных агентов поработал «Металлург». 24.08.2019 13:30 Хоккей Костяев Иван Вера Звонарева: Не хотела бы жить в Нью-Йорке Перед вылетом в Нью-Йорк на Открытый чемпионат США гостем нашей редакции стала Вера Звонарева. 23.08.2019 09:40 Теннис Волохов Юрий, Мысин Николай