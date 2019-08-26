Магомед-Шапи Сулейманов: «Краснодар» будет идти вперед до финального свистка

Полузащитник «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов высказался об ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Первая игра в Пирее завершилась крупной победой вице-чемпионов Греции (4:0). Ответный матч пройдет во вторник в Краснодаре.
«Нет ничего невозможного, – приводит «Р-Спорт» слова 19-летнего игрока. – Есть много случаев, когда команды совершали камбэки. Нам надо выйти с полной отдачей, выложиться по максимуму, чтобы после игры мы могли сказать, что сделали все возможное для победы. Пока не прозвучит финальный свисток, мы будем идти вперед».
Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» пройдет 27 июля на стадионе «Краснодар». Начало – 22:00 (мск).
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