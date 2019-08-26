Матч Россия – Казахстан можно будет посмотреть в кинотеатрах После этой игры команда Станислава Черчесова сыграет с Шотландией.

РФС готовит насыщенную развлекательную программу для болельщиков в рамках очередного домашнего матча сборной России.

Напомним, что матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана пройдет 9 сентября на арене «Калининград». Начало игры – в 21.45 по московскому времени (20.45 по местному).

Стадион в Калининграде во время ЧМ-2018 принял четыре игры. Кроме того, сборная России играла здесь прошлой осенью – против шведов в Лиге наций.

На этот раз соперником нашей команды станет Казахстан. А у болельщиков будет возможность увидеть на поле многих наших героев чемпионата мира, включая Артема Дзюбу, Дениса Черышева, Александра Головина и Марио Фернандеса.

Перед матчем зрителей ждет насыщенная развлекательная программа на площади стадиона «Калининград». Можно будет побывать на концерте рэп-исполнителя ST, попробовать казахскую национальную кухню, посетить зоны бесплатного барбершопа и аквагрима сборной, сыграть на одной площадке с легендами российского футбола. Начало развлекательной программы – в 18.00.

В преддверии матча Калининград окунется в праздничную атмосферу. В торговых центрах пройдут автографсессии послов сборной России, будут организованы фан-зона и просмотр матча в кинотеатрах города.