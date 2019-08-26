Крыховяк и Рыбус вызваны в сборную Польши на матчи квалификации Евро-2020 - Советский спорт
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26 августа 2019 18:02ФутболГичунцев Артур

Крыховяк и Рыбус вызваны в сборную Польши на матчи квалификации Евро-2020

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк, а также хавбек красно-зеленых Мацей Рыбус, вошли в заявку сборной Польши на матчи отбора Евро-2020 с командами Словении (6 сентября) и Австрии (9 сентября).

Отметим, что в списке также оказался полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьский.

Полная заявка сборной Польши выглядит следующим образом:

Вратари: Лукаш Фабиански («Вест Хэм»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»);

защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Тьяго Ционек (СПАЛ), Камил Глик («Монако»), Роберт Гумни («Лех»), Артур Енджейчик («Легия»), Томаш Кендзера («Динамо» Киев), Михал Паздан («Анкарагюджю»), Аркадиуш Реца («Аталанта»), Мацей Рыбус («Локомотив»);

полузащитники: Крыстян Белик («Дерби Каунти»), Якуб Блащиковски («Висла»), Яцек Горальски («Лудогорец»), Камиль Гросицки («Халл Сити»), Дамиан Кондзер («Динамо» Загреб), Матеуш Клих («Лидс»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Кароль Линетты («Сампдория»), Себастьян Шиманьски («Динамо» Москва), Петр Зелински («Наполи»);

нападающие: Давид Ковнацки («Сампдория»), Роберт Левандовски («Бавария»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Кшиштоф Пентек («Милан»).

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