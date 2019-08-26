СМИ: «Зенит» не смог приобрести игрока «Селтика» «Зенит» не смог договориться о трансфере защитника «Селтика» Кристоффера Аера.

По данным «Чемпионата», петербуржцев не устроили финансовые запросы шотландцев.

В минувшем сезоне 21-летний норвежец принял участие в 28 матчах чемпионата Шотландии, в которых получил шесть желтых карточек и «заработал» одно удаление. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2022 года.