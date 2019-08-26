«Урал» дома победил «Сочи» Завершился седьмой тур РПЛ.

В матче седьмого тура российской премьер-лиги «Урал» в Екатеринбурге победил «Сочи» – 2:1.

У хозяев отличились Эрик Бикфалви, Андрей Панюков и Николай Димитров. У гостей отличился Антон Заболотный.

«Урал» с десятью очками занимает восьмое место. В следующем туре «шмели» сыграют дома с «Краснодаром».

«Сочи» набрал три очка и занимает 15-е место. 31 августа южане встретятся на выезде с «Рубином».

РПЛ

Седьмой тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Сочи» – 3:1 (1:1)

Голы: Бикфалви, 16 (пен., 1:0); Заболотный, 43 (1:1); Панюков, 74 (2:1); Димитров, 85 (3:1).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров (Насыров, 90), Бавин (Ильин, 65), Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков (Егорычев, 80).

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов (Мостовой, 36), Маргасов (Калугин, 81), Бурмистров (Карапетян, 76), Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Лагатор, Нобоа, Заболотный.

Предупреждение: Ароян, 45+2; Димитров, 79 – Набиуллин, 37.