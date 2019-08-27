Симеоне-младший снова отказал «Динамо» Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне снова отказался от перехода в московское «Динамо».

По данным Sport24, бело-голубые улучшили предложению, но футболист по-прежнему не собирается никуда уходить.

Джованни – сын аргентинского футболиста и тренера Диего Симеоне.

В сезоне-2018/19 на счету форварда восемь мячей и шесть голевых передач в 40 играх за «Фиорентину». Его трансфер оценивается в 20 миллионов евро.