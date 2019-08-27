«Краснодар» примет «Олимпиакос» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов Первая игра в Греции завершилась крупной победой хозяев.

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Первый матч в Греции состоялся 21 августа на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее и завершился крупной победой хозяев (4:0). Дубль в ворота «быков» оформил серб Лазар Ранджелович, по голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе.

В минувшие выходные «Олимпиакос» стартовал в чемпионате Греции с победы над «Астерасом» (1:0), в то время как «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в седьмом туре премьер-лиги.

Победитель по сумме двух матчей выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которого состоится 29 августа в Монако.

Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 22:00 (мск).