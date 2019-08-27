Антонио Кандрева: Игроки «Интера» рады находиться вместе на поле даже на тренировках - Советский спорт
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27 августа 2019 09:57ФутболЛипкин Антон

Антонио Кандрева: Игроки «Интера» рады находиться вместе на поле даже на тренировках

«Интер» выиграл у «Лечче» в первом туре серии A.

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева высказался о победе над «Лечче» (4:0) в матче первого тура серии A на стадионе «Сан-Сиро».

«Это была хорошая игра, – приводит слова 32-летнего итальянца официальный сайт клуба. – Мы контролировали ее ход и действия соперника с первых минут.

Игроки команды рады находиться вместе на поле даже во время тренировок. Это хороший знак для всех».

Напомним, Кандрева установил окончательный счет в матче на 84-й минуте. Также у «Интера» забили хорват Марцело Брозович, полузащитник Стефано Сенси и бельгиец Ромелу Лукаку.

Во втором туре 1 сентября «нерадзурри» сыграют в гостях с «Кальяри».

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