Антонио Кандрева: Игроки «Интера» рады находиться вместе на поле даже на тренировках «Интер» выиграл у «Лечче» в первом туре серии A.

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Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева высказался о победе над «Лечче» (4:0) в матче первого тура серии A на стадионе «Сан-Сиро».

«Это была хорошая игра, – приводит слова 32-летнего итальянца официальный сайт клуба. – Мы контролировали ее ход и действия соперника с первых минут.

Игроки команды рады находиться вместе на поле даже во время тренировок. Это хороший знак для всех».

Напомним, Кандрева установил окончательный счет в матче на 84-й минуте. Также у «Интера» забили хорват Марцело Брозович, полузащитник Стефано Сенси и бельгиец Ромелу Лукаку.

Во втором туре 1 сентября «нерадзурри» сыграют в гостях с «Кальяри».