Хамес получил травму и пропустит до четырех недель Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес не поможет столичному клубу в ближайших матчах.

Игрок сборной Колумбии получил повреждение в поединке против «Вильядолида» (1:1), который состоялся в рамках 2-го тура чемпионата Испании.

Отмечается, что у полузащитника диагностирована травма правой камбаловидной мышцы. Как сообщают СМИ, он пропустит до четырех недель.

В следующем туре подопечные Зинедина Зидана примут на домашней арене «Леванте». Встреча состоится 14 сентября и стартует в 14.00 мск.