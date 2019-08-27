Хамес получил травму и пропустит до четырех недель

Хавбек мадридского «Реала» Хамес Родригес не поможет столичному клубу в ближайших матчах.
Игрок сборной Колумбии получил повреждение в поединке против «Вильядолида» (1:1), который состоялся в рамках 2-го тура чемпионата Испании.
Отмечается, что у полузащитника диагностирована травма правой камбаловидной мышцы. Как сообщают СМИ, он пропустит до четырех недель.
В следующем туре подопечные Зинедина Зидана примут на домашней арене «Леванте». Встреча состоится 14 сентября и стартует в 14.00 мск.
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