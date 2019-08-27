Сергей Кирьяков: Мало кто верит в «Краснодар», но он неоднократно творил чудеса «Краснодару» надо отыграть четыре мяча у «Олимпиакоса».

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о шансах «Краснодара» отыграть четыре мяча у «Олимпиакоса» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мало кто верит в клуб, хотя «горожане» уже неоднократно творили чудеса, – приводят «Известия» слова Кирьякова. – Но в этот раз добиться своего будет действительно сложно, даже несмотря на собственное поле и болельщиков».

Напомним, первый матч в Греции на прошлой неделе завершился победой хозяев (4:0). Дубль в ворота «быков» оформил серб Лазар Ранджелович, по голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе.

Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 22:00 (мск).