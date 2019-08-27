Максим Деменко: Выход «Краснодара» в групповой этап кажется почти невозможным «Краснодару» нужно отыграть четыре мяча у «Олимпиакоса».

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко считает, что «быки» не смогут отыграть четыре мяча у «Олимпиакоса» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Пока выход в групповой этап кажется практически невозможным, приводят «Известия» слова Деменко. – Конечно, случались разные камбэки, но нужно реально смотреть на вещи».

Напомним, первый матч в Греции на прошлой неделе завершился победой хозяев (4:0). Дубль в ворота «быков» оформил серб Лазар Ранджелович, по голу забили испанец Мигель Анхель Герреро и португалец Даниэл Поденсе.

Матч «Краснодар» – «Олимпиакос» пройдет 27 августа на стадионе «Краснодар». Начало – 22:00 (мск).