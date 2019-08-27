Евгений Савин: Да, я участвовал в договорняке До работы блогером Савин выступал за такие клубы, как «Ротор», московский «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Амкар», «Урал» и другие.

Бывший российский футболист Евгений Савин сообщил об участии в договорном матче.

«Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще ноунеймом. Играл за Томск, мы играли против «Кубани» на выезде на Кубок. Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю. Представь, я молодой парень, первый раз играю против премьер-Лиги, глаза горят, выхожу продавать себя. Любой матч против премьер-Лиги – это шанс.

Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник – метров с 25 в девятку, да, такое бывало... И тут понимаю, что никто не радуется. Думаю, ладно, игра продолжается, в итоге проиграли 1:3. Я в любом случае рад – хоть мы и проиграли, я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке», – заявил Савин в эфире программы «Вопрос ребром» на You-Tube.