КДК РФС повторно накажет «Тюмень» за невыполнение требований CAS Об этом сообщает Sport24.ru.

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Футбольный клуб «Тюмень» в очередной раз попадет под санкции КДК РФС.

Согласно источнику, организация снимет с представителя ПФЛ еще шесть очков. Такое решение будет принято из-за долгов клуба перед бывшими игроками команды – Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.

Ранее сообщалось, что CAS обязал «Тюмень» в течение недели закрыть этот вопрос, однако, клуб не сумел этого сделать, за что будет наказан.

Отметим, что КДК РФС уже снимал с клуба шесть очков за невыполнение требований CAS.