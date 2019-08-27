КДК РФС повторно накажет «Тюмень» за невыполнение требований CAS

Футбольный клуб «Тюмень» в очередной раз попадет под санкции КДК РФС.
Согласно источнику, организация снимет с представителя ПФЛ еще шесть очков. Такое решение будет принято из-за долгов клуба перед бывшими игроками команды – Никитой Фурсиным, Сергеем Шумейко и Маратом Шаймордановым.
Ранее сообщалось, что CAS обязал «Тюмень» в течение недели закрыть этот вопрос, однако, клуб не сумел этого сделать, за что будет наказан.
Отметим, что КДК РФС уже снимал с клуба шесть очков за невыполнение требований CAS.
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