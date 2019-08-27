Хацкевич может сменить Гуренко в минском «Динамо» Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко может покинуть свой пост в случае поражения от родного «Немана», сообщает «Динамомания».

Гуренко возглавил клуб в июне 2019 года. Под его руководством бело-голубые вылетели из Лиги Европы и проиграл три встречи из семи в чемпионате Белоруссии.

Гуренко может сменить воспитанник «Динамо» Александр Хацкевич. Он известен по выступлениям и работе в киевском «Динамо». Также на специалиста претендует «Легия».