Главный тренер «Краснодара»: Сложно что-то объяснить Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение от «Олимпиакоса» (1:2) в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

– Сложно что-то объяснить. Это невнимательность «Краснодара». Казалось, что после гола Уткина игра пошла, но ответный мяч все спутал. Травма Сулейманова? Любая замена меняет весь посыл, ограничивает в тактике. У него ушиб подвздошной кости, неприятно. График очень трудный, но в конце было видно, что сил совсем не хватает. Могли пропустить еще. Пытались атаковать, – сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».