«Сампдория» интересуется Коноплянкой и Ригони И вряд ли клуб подпишет обоих сразу.

«Сампдория» начала переговоры с полузащитником «Шальке» Евгением Коноплянкой, утверждается Tuttomercаtoweb.

При этом сообщается, что генуэзцев отпугивают высокие финансовые запросы украинца.

По этой же причине «Сампдория» в начале августа прекратила работу над трансфером Эмилиано Ригони из «Зенита». Однако, по данным итальянского журналиста Альфреда Педулла, итальянцы вновь вернулись к кандидатуре аргентинского хавбека.