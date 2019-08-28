«Реал» сообщил о травме Иско Ранее в лазарет угодил полузащитник Хамес Родригес.

В матче 2-го тура чемпионата Испании против «Вильядолида» (1:1) хавбек мадридского «Реала» Иско получил мышечную травму, о чем сообщает пресс-служба «сливочных».

Сегодня, 28 августа, футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого врачи выявили у игрока повреждение подколенного сухожилия. О сроках его восстановления не уточняется.

Ранее травмы получили Браим Диас, Эден Азар, Родриго и Лука Йович.

Добавим, что 14 сентября подопечные Зинедина Зидана примут на домашней арене «Леванте».