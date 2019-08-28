Бывший врач сборной Колумбии: У Хамеса бардак в голове Последние два года игрок провел в «Баварии» на правах аренды. Он уехал из Испании после слухов о конфликте с Зиданом.

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Бывший врач сборной Колумбии Эктор Фабио Круз раскритиковал полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

«Этот игрок не знает, что такое концентрация. Вместо того, чтобы работать во время предсезонной подготовки, он отправился приводить в порядок брови и укладывать волосы.

Будучи футболистом «Реала», ты должен оставаться профессионалом, но у этого парня сплошной бардак в голове», – заявил Круз, чьи слова приводит Marca.