Самедов стал одноклубником Павлюченко, Шешукова и Янбаева

Команда играет в группе А чемпионата Московской области. Ее победитель выступит в финальном турнире третьего дивизиона за место в ПФЛ. Сейчас «Знамя» занимает второе место, уступая «Олимпу-2» одно очко.
Отметим, что за ногинский клуб выступают Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Александр Шешуков.
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