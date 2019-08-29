Самедов стал одноклубником Павлюченко, Шешукова и Янбаева - Советский спорт
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29 августа 2019 01:29ФутболКоноплев Александр

Самедов стал одноклубником Павлюченко, Шешукова и Янбаева

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов будет выступать за любительский клуб «Знамя» из Ногинска.

Команда играет в группе А чемпионата Московской области. Ее победитель выступит в финальном турнире третьего дивизиона за место в ПФЛ. Сейчас «Знамя» занимает второе место, уступая «Олимпу-2» одно очко.

Отметим, что за ногинский клуб выступают Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Александр Шешуков.

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