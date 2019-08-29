В четверг «Зенит» и «Локомотив» узнают соперников по Лиге чемпионов Жеребьевка группового этапа начнется в 19:00 (мск).

Загрузка... В четверг в Монако состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников узнаю чемпион России «Зенит» и вице-чемпион «Локомотив». «Зенит» как победитель чемпионата России попал в первую корзину, «Локомотив» – по рейтингу в четвертую. Полностью состав участников: Первая корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Челси» (Англия), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Бавария» (Германия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия); Вторая корзина: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Наполи» (Италия), «Шахтер» (Украина), «Тоттенхэм» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Голландия); Третья корзина: «Лион» (Франция), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Валенсия» (Испания), «Интер» (Италия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Брюгге» (Бельгия); Четвертая корзина: «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), РБ «Лейпциг» (Германия), «Славия» (Чехия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Аталанта» (Италия), «Лилль» (Франция). Начало жеребьевки – 19:00 (мск).