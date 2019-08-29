«Атлетико» отказался продавать Корреа в «Милан» за 35 миллионов евро Вице-чемпионы Испании хотели заработать на десять миллионов больше.

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа не перейдет в «Милан», сообщает Cadena Cope.

Вице-чемпионы Испании отказались продавать 24-летнего аргентинца на предложенных «россонери» условиях. «Милан» готов был заплатить 35 миллионов евро за 80% экономических прав на игрока. Однако «Атлетико» был готов рассмотреть возможность трансфера только за 45 миллионов.

Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. За четыре сезона правый атакующий полузащитник провел за команду 188 матчей, в которых забил 30 голов и сделал 28 результативных передач.

Трансферное окно закрывается 2 сентября.