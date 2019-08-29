Самедов будет выступать за «Знамя» бесплатно В ногинском «Знамени», куда вчера перешел экс-полузащитник сборной России Александр Самедов, рассказали о условиях сотрудничества с именитым футболистом.

Новости СМИ2 – Футболист не будет получать зарплату в клубе. Поэтому это соглашение скорее дружеское, чем официальное, – передает РБК слова директора клуба Евгения Лукьянова. «Знамя» выступает в лиге А чемпионата Московской области третьего дивизиона России и носит непрофессиональный статус. Кроме Самедова за клуб выступают Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Александр Шешуков.