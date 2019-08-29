Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории» Аргентинец проведет сезон в аренде с обязательным выкупом в 15 миллионов евро.

Загрузка...

Форвард «Фиоретины» Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком «Сампдории», сообщает Football Italia.

Ожидается, что 24-летний аргентинец прибудет в Геную для оформления перехода. Предстоящий сезон Симеоне проведет в «Сампдории» на правах аренды, после чего «блючеркьяти» выкупят трансфер игрока 15 миллионов евро. Добавим, что Симеоне предложен четырехлетний контракт с зарплатой в 1,4 миллиона евро.

Нападающий выступает за «Фиорентину» с 2017 года после перехода из другого генуэзского клуба – «Дженоа». В составе «фиалок» он сыграл в 80 матчах, забил 22 гола и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что интерес к Симеоне проявляет «Спартак».