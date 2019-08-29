Брайан Идову: Против Месси я уже играл, теперь хочется сыграть против Роналду Защитник «Локомотива» Брайан Идову прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

— Группа очень крутая. Выйти из нее будет сложно, поэтому необходимо приложить максимум усилий. Против Месси я уже играл, теперь хочется сыграть против Роналду. Ну а после пойду писать книгу: «Кто круче - Роналду или Месси», — приводит слова Идову официальный сайт УЕФА.

Напомним, что по результатам жеребьевки, которая прошла в четверг, 29 августа, в Монако, «Зенит» сыграет в одной группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».