Хенесс сообщил, что покидает пост президента «Баварии» Президент «Баварии» Ули Хенесс объявил, что покидает свой пост.

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Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, на ежегодном собрании «Баварии» Мюнхен, которое пройдет 15 ноября, Хенесс не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента клуба. В четверг он сообщил о своем решении наблюдательному совету «Баварии».

Отмечается, что Хенесс порекомендовал членам административного совета, который согласно уставу имеет право выдвигать кандидатов на пост президента, в качестве своего преемника Херберта Хайнера.

Напомним, что Хенесс был президентом «Баварии» с ноября 2009 по март 2014 года и вернулся на эту должность в ноябре 2016 года.