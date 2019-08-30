Нико Ковач: Я уверен, что «Бавария» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов - Советский спорт
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30 августа 2019 09:08ФутболЛипкин Антон

Нико Ковач: Я уверен, что «Бавария» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» попала в группу с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» попала в группу B к «Тоттенхэму», «Олимпиакосу» и «Црвене Звезде». В первом туре 18 сентября «Бавария» сыграет дома с «Црвеной Звездой».

«Это очень интересная группа, – приводит слова хорвата официальный сайт клуба. – Я в предвкушении матчей против этих соперников. На их стадионах всегда особенная атмосфера. Я уверен, что мы добьемся выхода в плей-офф».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионы Германии завершили выступлением в турнире в 1/8 финала после поражения от «Ливерпуля».

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