Хасан Салихамиджич: Мы довольны группой Лиги чемпионов и должны выходить с первого места

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Бавария» попала в группу B к «Тоттенхэму», «Олимпиакосу» и «Црвене Звезде». В первом туре 18 сентября «Бавария» сыграет дома с «Црвеной Звездой».
«Мы определенно можем быть довольны этой группой, – приводит слова боснийца официальный сайт клуба. – Наша цель – выйти в плей-офф с первого места.
В то же время мы ни в коем случае не должны допустить недооценки соперников. В Греции и в Белграде нам будут противостоять не только предельно мотивированные команды, но и их эмоциональные болельщики».
Напомним, в прошлом сезоне чемпионы Германии завершили выступлением в турнире в 1/8 финала после поражения от «Ливерпуля».
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