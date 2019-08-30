Хасан Салихамиджич: Мы довольны группой Лиги чемпионов и должны выходить с первого места «Бавария» сыграет с «Тоттенхэмом», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой».

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» попала в группу B к «Тоттенхэму», «Олимпиакосу» и «Црвене Звезде». В первом туре 18 сентября «Бавария» сыграет дома с «Црвеной Звездой».

«Мы определенно можем быть довольны этой группой, – приводит слова боснийца официальный сайт клуба. – Наша цель – выйти в плей-офф с первого места.

В то же время мы ни в коем случае не должны допустить недооценки соперников. В Греции и в Белграде нам будут противостоять не только предельно мотивированные команды, но и их эмоциональные болельщики».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионы Германии завершили выступлением в турнире в 1/8 финала после поражения от «Ливерпуля».