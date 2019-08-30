Мануэль Нойер: «Олимпиакос» и «Црвена Звезда» сильны, но за лидерство поборемся мы с «Тоттенхэмом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
«Бавария» попала в группу B к «Тоттенхэму», «Олимпиакосу» и «Црвене Звезде». В первом туре 18 сентября «Бавария» сыграет дома с «Црвеной Звездой».
«Хотя в лице «Олимпиакоса» и «Црвены Звезды» мы получили в соперники две сильные команды, я считаю, что за первые два места будем бороться мы с «Тоттенхэмом», – приводит слова 33-летнего немца официальный сайт клуба. – У «Тоттенхэма» очень хорошая команда, они доказали это в прошлом сезоне и во время «Кубка Ауди» у нас в Мюнхене».
Напомним, в прошлом сезоне чемпионы Германии завершили выступлением в турнире в 1/8 финала после поражения от «Ливерпуля», который в финале победил «Тоттенхэм».
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