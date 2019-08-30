Симеоне перейдет в «Кальяри» Стоимость трансфера составит 16 миллионов евро.

Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне перейдет в «Кальяри», а не «Сампдорию», как сообщалось ранее.

По информации сайта журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, в пятницу 24-летний аргентинец вылетит сначала в Рим, после чего отправится в Кальяри.

По информации Tuttomercatoweb, красно-синие заплатят за Симеоне 16 миллионов евро, а в его контракт будет включена сумма отступных в размере 30 миллионов.

Симеоне провел в «Фиорентине» два сезона. За это время он сыграл за команду в 80 матчах, забил 22 гола и сделал 11 результативных передач. Ранее нападающий провел еще один сезон в «Дженоа».