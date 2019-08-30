Эмилио Бутрагеньо: «Реал» должен подготовиться к Лиге чемпионов наилучшим образом «Реал» сыграет с «ПСЖ», «Брюгге» и «Галатасараем».

Директор «Реала» по внешним связям Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая состоялась в четверг в Монако.

«Когда мы говорим о Лиге чемпионов, мы подразумеваем самые высокие стандарты качества и лучшие команды, – приводит слова Бутрагеньо официальный сайт УЕФА. – Очевидно, мы должны будем подготовиться к турниру наилучшим образом.

«ПСЖ» – очень мощная команда. Также в нашей группе «Галатасарай» и «Брюгге». Эти команды здорово играют дома, и у них очень шумные болельщики. Все это говорит о том, что мы должны показать самый высокий уровень».

Напомним, «Реал» был посеян во второй корзине и попал в группу A с «Пари Сен-Жермен», «Брюгге» и «Галатасараем».

В первом туре 18 сентября «Реал» сыграет в гостях с «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс».