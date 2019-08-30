Сергей Матвеев: Жеребьевка для нас хорошая, потому что все команды ровные «Краснодар» сыграет с «Базелем», «Хетафе» и «Трабзонспором».

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев высказался о соперниках команды на групповом этапе Лиги Европы.

По итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу в Монако, «быки» попали в группу C с «Базелем» (Швейцария), «Хетафе» (Испания) и «Трабзонспором» (Турция).

«Жеребьевка для нас хорошая, потому что все команды ровные – нет аутсайдеров и лидеров, – приводит слова Матвеева официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Все матчи пройдут в равной борьбе, и кто будет лучше, покажет игра.

«Хетафе» – это хороший клуб, который в прошлом сезоне был в группе лидеров в чемпионате Испании. С ними будет непросто. «Трабзонспор» – всегда хорошая команда, «Базель» – частый участник Лиги чемпионов и Лиги Европы».