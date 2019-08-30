Стивен Джеррард: Понимаем, что «Рейнджерс» является аутсайдером в группе Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о жеребьевке группового раунда Лиги Европы.

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- Понимаем, что являемся аутсайдерами в группе, но мы намерены выйти на поле и преподнести для некоторых сюрприз. Мы сделаем все для выхода из группы, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в результате жеребьевки «Рейнджерс» сыграет в одной группе с «Порту», «Янг Бойз» и «Фейеноордом».