«ПСЖ» переиграл на выезде «Метц» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Франции Футболисты «ПСЖ» переиграли «Метц» в гостевом матче 4-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

Новости СМИ2 В составе «парижан» голами отметились Анхель Ди Мария (11-я минута, пен.) и Эрик Шупо-Мотинг (43). После этой игры «ПСЖ», набрав девять очков вышел на первую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Метц» с четырьмя очками занимает 13-е место.