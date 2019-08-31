«Кальяри» объявил об аренде Симеоне с обязательством выкупа Контракт игрока рассчитан до 2024 года.

Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне продолжит карьеру в «Кальяри», сообщает официальный сайт красно-синих.

Нынешний сезон 24-летний аргентинец проведет в «Кальяри» на правах аренды, после чего клуб выкупит его трансфер. Ранее сообщалось, что «Фиорентина» получит за игрока 16 миллионов евро. Контракт Симеоне рассчитан на пять лет.

Симеоне провел в «Фиорентине» два сезона. За это время он сыграл за команду в 80 матчах, забил 22 гола и сделал 11 результативных передач. За год до этого нападающий дебютировал в Италии в составе «Дженоа».

В воскресенье во втором туре серии A «Кальяри» сыграет дома с «Интером».