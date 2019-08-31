Воспитанник «Локомотива» стал игроком «Монако» Кирилл Климов выступал с начала года за «Серкль Брюгге».

Форвард «Серкль Брюгге» Кирилл Климов продолжит карьеру в «Монако», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

18-летний нападающий является воспитанником «Локомотива». В январе этого года он перешел в «Серкль Брюгге», но не сыграл за основную команду ни одного матча.

В прошлом сезоне на его счету один гол в четырех матчах за «Локомотив» в молодежном первенстве. Также он принял участие в трех матчах Юношеской лиги УЕФА.

Климов привлекался в юношеские сборные России, а в августе выступал за молодежную сборную (U20).

В «Монако» Климов будет выступать за вторую команду.

Напомним, за «Монако» играет полузащитник сборной России Александр Головин.