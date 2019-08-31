Бывший голкипер «Локомотива» и «Краснодара» Фильцов перешел в «Шахтер» из Солигорска Прошлый сезон Фильцов провел в «Роторе».

Голкипер Александр Фильцов стал игроком «Шахтера» из Солигорска, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта не сообщаются.

Александр Фильцов – игрок «Шахтера». Добро пожаловать! ⚒

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Приветствуем нашего новичка и желаем удачи в нашей команде! 💛

⠀https://t.co/xbMEFTNSpo pic.twitter.com/YFO1Qqhx1j — ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) August 31, 2019

29-летний Фильцов провел прошлый сезон в «Роторе» и принял участие в десяти матчах первенства ФНЛ, в которых пропустил 11 голов.

Ранее воспитанник Академии Коноплева играл за «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Арсенал» и «Анжи». Всего на его счету 40 матчей в премьер-лиге и 54 пропущенных гола.

«Шахтер» набрал 40 очков в 17 матчах и занимает третье место в чемпионате Белоруссии, отставая на пять очков от лидирующего «Динамо» (Брест).

Дебют Фильцова в новой команде может состояться 1 сентября в матче с «Энергетиком-БГУ».