«Локомотив» проиграл «Ростову» в молодежном первенстве, имея преимущество в два мяча Встреча прошла на домашней арене столичного клуба.

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Футболисты московского «Локомотива» упустили победу в домашнем матче 8-го тура молодежного первенства России против «Ростова». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На перерыв после первого тайма команды ушли при счете 2:0. Вели хозяева поля, однако, «Ростов» сумел переломить ход поединка благодаря голам Гочи Гогричиани и Никиты Колотиевского. Победный гол забил Владимир Абрамов.

После этой игры «Локомотив» по-прежнему занимает 2-е место в таблице, набрав 16 очков. У дончан – 13 баллов и 7-я позиция.

Молодежное первенство России

8-й тур

Локомотив-мол – Ростов-мол – 2:3 (2:0)

Голы: Иваньков, 11 (1:0); Петухов, 43 (2:0, пен); Гогричиани, 49 (2:1); Колотиевский, 67 (2:2); Абрамов, 77 (2:3).