«Зенит» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве и вышел на первое место

Футболисты «Зенита» нанесли домашнее поражение московскому «Спартаку» в матче 8-го тура молодежного первенства России.
В составе питерского клуба по голу забили Данила Хотулаев, Вадим Симутенков, Максим Бачинский и Владимир Хубулов. У красно-белых это сделали Святослав Кожедуб, Степан Оганесян, а также Максим Калачевский.
После этой игры «Зенит» вышел на 1-е место в таблице, набрав 18 очков. У красно-белых 7 баллов и 12-я позиция.
Молодежное первенство
8-й тур
«Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:4 (2:3)
Голы: 0:1 – Хотулев, 6; 0:2 – Симутенков, 15; 0:3 – Бачинский, 24; 1:3 — Кожедуб, 37; 2:3 – Оганесян, 43; 3:3 – Калачевский, 57; 3:4 – Хубулов, 64.
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