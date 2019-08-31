«Зенит» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве и вышел на первое место - Советский спорт
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31 августа 2019 14:22ФутболГичунцев Артур

«Зенит» обыграл «Спартак» в молодежном первенстве и вышел на первое место

Встреча основных команд состоится завтра, 1 сентября и стартует в 19.00.

Футболисты «Зенита» нанесли домашнее поражение московскому «Спартаку» в матче 8-го тура молодежного первенства России.

В составе питерского клуба по голу забили Данила Хотулаев, Вадим Симутенков, Максим Бачинский и Владимир Хубулов. У красно-белых это сделали Святослав Кожедуб, Степан Оганесян, а также Максим Калачевский.

После этой игры «Зенит» вышел на 1-е место в таблице, набрав 18 очков. У красно-белых 7 баллов и 12-я позиция.

Молодежное первенство

8-й тур

«Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:4 (2:3)

Голы: 0:1 – Хотулев, 6; 0:2 – Симутенков, 15; 0:3 – Бачинский, 24; 1:3 — Кожедуб, 37; 2:3 – Оганесян, 43; 3:3 – Калачевский, 57; 3:4 – Хубулов, 64.

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