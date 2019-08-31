Президент «Оренбурга» Владимир Кияев: Победу в Уфе снимет психологический груз

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал первую победу в сезоне.
В субботу в восьмом туре премьер-лиги «Оренбург» нанес поражение «Уфе» (2:1).
«Это была долгожданная победа, которая очень долго назревала, – приводит ТАСС слова Кияева. – Она снимет тот психологический груз, который лежал на футболистах и тренерах. Надеюсь, что победа станет лишь одной из первых в сезоне».
В конце первого тайма серб Джордже Деспотович реализовал пенальти и вывел гостей вперед. На 66-й минуте Георгий Зотов увеличил преимущество «Оренбурга». «Уфе» удалось только отыграть один мяч усилиями форварда Вячеслава Кротова.
«Оренбург» набрал пять очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. У «Уфы» осталось десять очков и десятое место.
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