ЦСКА обыграл «Арсенал» и сократил отставание от «Зенита» до одного очка Встреча прошла на домашней арене «оружейников».

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Футболисты московского ЦСКА обыграли тульский «Арсенал» в гостевом матче восьмого тура молодежного первенства России.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих, которые заработали три очка благодаря точному удару Даниила Янова.

После этой игры ЦСКА вышел на второе место в таблице, набрав 17 очков и сократил отставание от лидирующего «Зенита» до одного балла. У «Арсенала» 13 очков и 6-я позиция.

Молодежное первенство

8-й тур

«Арсенал» (Тула) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Янов, 69.