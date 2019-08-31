ЦСКА обыграл «Арсенал» и сократил отставание от «Зенита» до одного очка

Футболисты московского ЦСКА обыграли тульский «Арсенал» в гостевом матче восьмого тура молодежного первенства России.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-синих, которые заработали три очка благодаря точному удару Даниила Янова.
После этой игры ЦСКА вышел на второе место в таблице, набрав 17 очков и сократил отставание от лидирующего «Зенита» до одного балла. У «Арсенала» 13 очков и 6-я позиция.
Молодежное первенство
8-й тур
«Арсенал» (Тула) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Янов, 69.
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Дамир Исмагулов: Порье опаснее Макгрегора Бывший чемпион M-1 Global в легком весе (70 кг) – о сопернике, Казахстане и Хабиб – Порье. 29.08.2019 14:16 ММА Усачев Владислав Уложили американцев. Харитонов и Минаков расправились с Митрионом и Джонсоном (видео) Сергей Харитонов и Виталий Минаков победили своих соперников на турнире Bellator 225. 25.08.2019 07:13 ММА Ващенко Сергей Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья Михаил Погорелов в «Зените». Как к этому относиться? Обсуждаем один из незаметных, но весьма симптоматичных переходов. 30.08.2019 19:03 Футбол Терехов Сергей Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ Московские армейцы сделают все, чтобы завоевать второй подряд Кубок Гагарина. У них для этого есть неплохие шансы. 28.08.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван Григорий Денисенко: Краги еще не сбрасывал, но могу Нападающий «Локо» Григорий Денисенко о Кубке мира, своем характере и переходе во взрослый хоккей 30.08.2019 17:00 Хоккей Кузютина Елена