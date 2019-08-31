Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов «Лион» сыграл вничью с «Бордо» Футболисты «Лиона» не смогли переиграть «Бордо» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Мемфис Депай (31-я минута). У гостей отличился Джимми Бриан (67).

Отметим, что на 62-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален бразильский полузащитник «Лиона» Тьяго Мендес.

После этой игры «Лион» набрал семь очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице лиги 1. «Бордо», имея в активе пять очков, занимает восьмое место.

В следующем туре «Лион» в гостях сыграет против «Амьена», а «Бордо» на своем поле примет «Метц».

Добавим, что в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Лион» 17 сентября на своем поле сыграет против «Зенита».