«Ювентус» вырвал победу у «Наполи» благодаря автоголу Кулибали на 92-й минуте - Советский спорт
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31 августа 2019 23:43Футбол

«Ювентус» вырвал победу у «Наполи» благодаря автоголу Кулибали на 92-й минуте

Футболисты «Ювентуса» в компенсированное время вырвали победу у «Наполи» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус» и завершилась со счетом 4:3. В составе туринского клуба голами отметились Дуглас Коста (16-я минута), Гонсало Игуаин (19) и Криштиану Роналду (62), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник неаполитанской команды Калиду Кулибали (90+2). У «Наполи» точными ударами отличились Костас Манолас (66), Ирвин Лосано (68) и Джованни Ди Лоренцо (81).

После этой игры «Ювентус» набрал шесть очков и вышел в лидеры чемпионата Италии. «Наполи», имея в активе три очка, занимает восьмое место.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Фиорентины»,а «наполи» на своем поле встретится с «Сампдорией».

Добавим, что «Ювентус» является соперником московского «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов. Первый матч с «Ювентусом» в рамках европейского турнира железнодорожники проведут в Италии 22 октября, ответная встреча пройдет в Москве 5 ноября.

Чемпионат Италии
2-й тур

«Ювентус» – «Наполи» - 4:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Данило (16), 2:0 – Игуаин (19), 3:0 – Роналду (62), 3:1 – Манолас (66), 3:2 – Лосано (68), 3:3 – Ди Лоренцо (81), 4:3 – Кулибали (90, автогол).

«Ювентус»: Шченсны, Алекс Сандро, де Лигт, Де Шильо (Данило, 15), Бонуччи, Пьянич, Матюиди, Хедира (Джан, 60), Дуглас Коста, Игуаин (Дибала, 76), Роналду.

«Наполи»: Мерет, Кулибали, Ди Лоренцо, Манолас, Гулям (Мариу Руй, 46), Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье (Лосано, 46), Аллан (Элмаз, 74), Кальехон, Мертенс.

Предупреждения: Гулям (40), Ди Лоренцо (44), Матюиди (52), Алекс Сандро (80), Дуглас Коста (83), Элмаз (90).

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